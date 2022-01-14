Посольство РФ сообщило о гибели россиянки

…во время протестов и беспорядков в Казахстане.

Во время протестов и беспорядков в Казахстане погибла жительница России. Об этом сообщает посольство РФ.

Россиянка М.В. Ким 1995 года рождения погибла в городе Тараз Жамбыльской области 6 января «во время погромов от рук бандитов». У нее осталось трое детей. «Преступление было совершено в момент, когда М.В.Ким покидала место своей работы», — говорится в сообщении посольства в фейсбуке.

Генконсульство РФ в Алматы связалось с родственниками погибшей.

Российское посольство направило запрос в правоохранительные органы республики о необходимости всестороннего расследования преступление, а также обращение к руководству области с просьбой «взять ситуацию на контроль и предоставить возможное содействие семье погибшей».

В Казахстане 2 января вспыхнули массовые протесты из-за роста цен на сжиженный природный газ. Вскоре требования митингующих политизировались, и они потребовали отставки действующей власти. В ночь с 4 на 5 января произошли масштабные столкновения жителей с силовиками в Алматы.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что возвращение миротворцев ОДКБ завершится 19 января.

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