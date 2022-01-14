Когда женщина становится старой? – Личное мнение

Хороший вопрос, не правда ли? Старая — это когда покрыта морщинами, или это всё-таки что-то другое?

Вот смотрю я на 87-летнюю Софи Лорен — и язык не поворачивается назвать её старой. Элегантная, великолепная женщина, несущая себя с достоинством королевы.



Фото: Соцсети

А вот нашу Лариску Гузееву я считаю старой. И дело тут — далеко во внешности.

Уверена: женщина становится старой, когда утрачивает чувство неловкости в любых ситуациях.

Пукнуть в обществе, брякнуть что-то такое, от чего у окружающих уши загорятся, выйти к гостям в несвежем халате и рассказать им о своём запоре или не принять душ на ночь — всё это поведение женщины, которая больше ничего не стесняется.

Вот такая для меня — старуха.

На днях Гузеева ляпнула, что ходит по дому в трусах мужа. Мало того, что Лариска считает эту, на мой взгляд, дикость нормой, так она ещё и об этом на всю страну рассказывает!

Я ношу дома семейные трусы своего мужа, потому что в них удобно. Что такого-то?

Удобно ей в них, понимаете?! Удобно! И ничего не удобного в том, чтобы поделиться этим своим ощущением с окружающими, для Ларисы нет.

Это и есть, на мой взгляд, старость.

Для некоторых она наступает в 40. Для некоторых — никогда. Кто-то доживает до 90 и умирает женщиной, а кто-то и в 60 — старуха в семейниках мужа.

Задумывались о старости? Какими себя видите в преклонном возрасте, если доживёте?

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