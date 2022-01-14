Мнение: День “Ч” Порошенко

Порошенко собирает сторонников в Киеве

День «Ч» для украинской государственности может настать уже в ближайшие дни. 17 января, согласно объявлению лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко, он вернется из Польши на родину, где его уже ожидают местные правоохранители, чтобы под белые рученьки прямо из аэропорта доставить под конвоем на судебное заседание для избрания меры пресечения по таким серьезным статьям, как «государственная измена» и «содействие терроризму».

Однако, не теряя времени даром, теплый прием своему лидеру готовит и внушительная группа поддержки Порошенко, состоящая преимущественно из радикалов, предпочитающих шумно и агрессивно отрабатывать полученные деньги. Сторонники бывшего президента решают, каким образом отбить его у принимающей стороны. Так что возвращение Порошенко обещает быть громким и, возможно, с далеко идущими последствиями для Киева.

По крайней мере, «Европейская солидарность» уже объявила частичную мобилизацию членов партии и беспартийных сторонников, а также утренний сбор в столичном аэропорту, чтобы встретить Порошенко, реагировать на все последующие события и дать «огня» (порох в наличии имеется), если понадобится. Мол, речь идет не только об охране беглого депутата, а о защите «демократии» на Украине.

И, как сообщают украинские СМИ, ссылаясь на источник в партии Порошенко, граждан, желающих поучаствовать в готовящемся мероприятии, набралось с лихвой. Неслучайно Владимир Зеленский совершенно не горит желанием возвращать беглеца, надеясь на то, что угрозы о судебном разбирательстве и пр. все-таки задержат бывшего президента за украинскими рубежами, поскольку идти вразрез с директивами Вашингтона, если он намерится защищать экс-президента, нет ни сил, ни возможностей.

А пока суд да дело, эксперты строят версии на счет того, как радикалы сформируют свою «оборону». По одной из них, сторонники Порошенко выстроятся в живую цепь, как это происходит, например, 22 января, в День соборности на столичном мосту Патона. Хуже всего для нынешних властей, что к протесту может присоединиться не только группа поддержки бывшего президента, но все, кто недоволен экономической и политической (учитывая опалу оппозиции и СМИ, которые пытаются противостоять местной цензуре) ситуацией в стране. А таких украинцев – тьма тьмущая. Не менее популярное предположение – будет осуществлена попытка отбить Порошенко у конвоя сразу в аэропорту, чтобы он приехал в суд по своей воле и во главе колонны последователей. А, как показывает практика, на решения украинских судейских весьма влияют подобного рода шоу.

В то же время не стоит скидывать со счетов тот факт, что народ прекрасно помнит о преступлениях Порошенко, десятках уголовных дел, инициированных против этого персонажа, а также о предвыборных обещаниях Зеленского отправить предшественника куда следует. И более половины населения поддерживает арест экс-президента. К тому же, необязательно «брать» его в зале аэропорта, достаточно навестить в салоне самолета, а затем перекинуть в суд вертолетом (мало ли уловок).

Осторожный Порошенко все это прекрасно понимает, памятуя плачевную историю своего бывшего соратника Михаила Саакашвили, который точно таким же образом оказался на крючке у грузинского правосудия, решив, что тот, кто не рискует, не пьет шампанское. Теперь экс-президент еще не скоро хлебнет игристого, хотя в свое время уповал на то, что Вашингтон сотоварищи не даст в обиду своего верного служителя. А Порошенко, в свою очередь, не хочет наступать на эти же грабли. У него, конечно, было время заручиться поддержкой западных благодетелей, и те не давали индульгенцию Зеленскому на арест предшественника, но кто может дать стопроцентную гарантию, что все обойдется?

Однако очень уж велик соблазн устроить очередной майдан и снова сорвать банк. А посему Порошенко все-таки может последовать примеру Саакашвили, но при этом будет предельно аккуратен. И если решится сыграть по-крупному, то вряд ли он приземлится в киевском аэропорту. Единственный способ вернуться домой безболезненно – перебраться через западную границу Украины, а там уже со своей «армией» двинуть на Киев либо остаться у западенцев обустраивать на месте цитадель, что, кстати, весьма на руку польской группе поддержки, которая спит и видит расширение границ своего государства за счет раздела земель соседней страны.

(с) Анна Пономарева

https://asd.news/articles/ukraina/radikaly-dadut-ognya/ – цинк

Колесо генотьбы неумолимо проворачивается, ведь еще совсем недавно Порошенко в таком же стиле готовился встречать прорывающегося на Украину Саакашвили, а тот собирал своих сторонников, чтобы обеспечить прорыв. Разумеется, между ними есть разница, так как Порошенко имееют куда как большую поддержку в Вашингтоне, нежели тогда ее имел Саакашвили, так что расчет строится на том, что американская крыша не позволит Зеленскому всерьез оприходовать шоколадного фюрера. Но с другой стороны, у Зеленского чем дальше, тем меньше остается вариантов действий и попытка посадки Порошенко является одним из способов попробовать поднять ушедшую популярность. Ключевой вопрос, как на это посмотрят в Вашингтоне и не усмотрят ли в попытках посадки Порошенко, подкоп под Байдена через махинации дела "Бурисмы", ведь именно так в 2020-м году трактовали попытки Джулиани заставить Зеленского расследовать делишки Хантера Байдена и отставку прокурора Шокина. Тем более, что Хантер Байден и дело "Бурисмы" снова всплыли в связи с событиями в Казахстане, так как в документах обнаружилась связь Байденом с бывшим главой КНБ Масимовым, из которого сейчас делают главного стрелочника в провалившейся попытки гос.переворота в Казахстане.

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