Из-за потепления акулы мигрируют в сторону берегов Великобритании

Ученые из Майами выявили, что акулы в последнее время все больше заплывают на север. По некоторым данным, если данную миграцию не остановить, хищные рыбы, в конце концов, могут появиться даже у берегов Великобритании.

Данная тенденция является еще одним следствием глобального потепления, говорят исследователи. Однако для акул возникает еще большая угроза.

Часть этих рыб относятся к редким и вымирающим видам, а потому охота на них запрещена. Однако ограничения действуют только в пределах ареала обитания охраняемых акул. Как только они заплывают за его пределы, ничто не мешает рыбакам загарпунить десяток-другой особей. Поэтому ученые, первым делом, предлагают изменить природоохранные правила.