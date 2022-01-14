 

Из-за потепления акулы мигрируют в сторону берегов Великобритании

14.01.2022, 23:06, Новости дня
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Ученые из Майами выявили, что акулы в последнее время все больше заплывают на север. По некоторым данным, если данную миграцию не остановить, хищные рыбы, в конце концов, могут появиться даже у берегов Великобритании.

Данная тенденция является еще одним следствием глобального потепления, говорят исследователи. Однако для акул возникает еще большая угроза.

Часть этих рыб относятся к редким и вымирающим видам, а потому охота на них запрещена. Однако ограничения действуют только в пределах ареала обитания охраняемых акул. Как только они заплывают за его пределы, ничто не мешает рыбакам загарпунить десяток-другой особей. Поэтому ученые, первым делом, предлагают изменить природоохранные правила.



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