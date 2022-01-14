 

На 19 января назначена презентация нового смартфона Xiaomi 11T Pro

14.01.2022, 23:06, Новости дня
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На самом деле, это даже не смартфон, а гиперфон, уточняют эксперты. Модель Xiaomi 11T Pro должна быть официально представлена на индийском рынке 19 числа сего месяца.

Впрочем, о реальных отличиях смартфонов и гиперфонов пока никто толком рассказать не может. Многие полагают, что речь идет о банальном маркетинговом ходе, который поможет привлечь большее внимание покупателей.

Впрочем данное устройство оборудовано двумя динамиками. А объем оперативной памяти гаджета в базовом варианте составит 8 Гб. При этом основной накопитель вмещает 128 Мб. Более дорогая версия получит, соответственно, 12 и 256 Гб. Размер экрана, обеспечивающего смену кадров с частотой 120 Гц, составит 6,67 дюйма. Минимальная цена – 540 долларов США.



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