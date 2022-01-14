“Украинский сегмент YouTube, Facebook, Google должен модерироваться не из России, а из Украины!” Петиция к Зеленскому набрала 25 тыс. голосов

Обращение к президенту уже набрало 25 тыс. голосов, необходимых для рассмотрения главой государства. Автор петиции – Люсьена Шум.

“Современная российско-украинская война происходит не только на оккупированной части Донбасса, у нее есть свой фронт в гибридном противостоянии. РФ вкладывает большие ресурсы и стремится влиять на работу офисов таких крупных компаний, как Facebook, YouTube, на своей территории. При этом московские офисы компаний пытаются продвигать пророссийские нарративы через данные социальные сети”, – говорится в обращении.

По словам автора петиции, в упомянутых соцсетях по умолчанию предлагается контент из Российской Федерации.

“Редакторскими подборками YouTube Music для украинских пользователей руководят из московского офиса. Российские сотрудники выбирают российский контент, влияющий на содержание подборок для украинцев. Известны случаи, когда целые украинские каналы в YouTube закрывались из-за обращения российских госорганов (Роскомнадзор) в российский офис YouTube. Такое может произойти с любым украинским каналом, пока они находятся в юрисдикции российского офиса YouTube”, – отмечается в документе.

Открытие офисов YouTube, Facebook, Google на территории Украины позволит “уменьшить влияние РФ и будет способствовать развитию украинских креативных индустрий”, говорится в петиции.

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