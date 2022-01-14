 

Данилов об атаке на правительственные сайты в Украине: Это Российская Федерация

14.01.2022, 22:28, Новости дня
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“Они [организаторы] хотят, чтобы определенные процессы прекратили существование, потому что те институты, которые есть, – они крайне важны для существования вообще системы государственного управления. – заявил он. – Вполне понятно, у нас есть единственная страна, которая сегодня этим вопросом может заниматься в таком объеме. Это Российская Федерация”. 

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила сегодня, что США обеспокоены кибератакой и об инциденте проинформирован президент США Джо Байден. “Голосу Америки” в Белом доме сказали, что США готовы предоставить Украине всю необходимую помощь для восстановления работы пострадавших сервисов.

“Мы контактируем с украинской стороной и предложили нашу поддержку при расследовании Украиной последствий и характера [кибератаки], а также для восстановления после инцидентов. Теперь мы не можем назвать ответственных. Мы продолжаем оценку последствий вместе с украинской стороной, но похоже, что они носят ограниченный характер, а работа сайтов возобновляется. Мы будем консультироваться с союзниками и партнерами, включая Украину, по этой ситуации”, – отметили в ведомстве.

Контекст:

В ночь на 14 января хакеры взломали ряд правительственных сайтов. Они разместили угрожающие сообщения на украинском, русском и польском языках и перечеркнутые изображения герба (искаженное), флага и карты Украины, а также профиля свиньи. В текстах были ошибки, а сообщение на польском написано так, словно для его создания использовали плохой переводчик, обратили внимание СМИ.

В результате атаки пострадали около 70 сайтов украинских госструктур как регионального, так и общенационального уровня. Не работали сайты ряда министерств, портал судебной власти Украины, Единый реестр судебных решений и сайт Верховного Суда. К вечеру 14 января около 90% сайтов возобновили работу к вечеру, сообщили в Офисе президента. Портал “Дія” был отключен, а приложение “Дія” работает в штатном режиме, информировали в Минцифры. 

По информации СМИ, об уязвимости в системе, из-за которой стала возможна хакерская атака на большинство правительственных сайтов Украины, было известно еще с мая прошлого года. 

В СБУ заявили, что контент сайтов не был изменен и утечки персональных данных не произошло. Работа некоторых сайтов была приостановлена с целью предотвращения распространения атаки. СБУ и Госспецсвязи занимаются расследованием инцидента.

В МИД Украины отметили, что выводы делать рано, но намекнули на российский след взлома. Связь атаки с Россией допускают также в Центре стратегических коммуникаций, работающем при Министерстве культуры и информационной политики.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что ЕС “мобилизует все ресурсы”, чтобы помочь Украине, а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал подписание между Украиной и Альянсом соглашения об усилении киберсотрудничества. Кибератаку осудили в МИД Германии, Молдовы, Швеции.

В министерстве иностранных дел Польши осудили атаку, а публикацию сообщения на польском языке расценили как очередную попытку дестабилизировать польско-украинские отношения.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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