Россия отправила на Донбасс диверсантов, чтобы иметь повод вторгнуться в Украину в январе-феврале – СМИ

По словам собеседника, отправленные диверсанты обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для совершения актов саботажа против группировок “ДНР” и “ЛНР”. В дальнейшем планируется обвинить в этих атаках Украину и начать вторжение, отметил он.

Источник добавил, что такие выводы власти США сделали на основании перехваченных сообщений и наблюдений за передвижениями возле украинской границы.

Официальный представитель США, описавший данные разведки и говоривший с журналистами на условиях анонимности, добавил, что российские военные планируют провести диверсию за несколько недель до военного вторжения. Само вторжение может начаться между серединой января и серединой февраля. По его словам, такой сценарий был в 2014 году с Крымом.

Другой высокопоставленный чиновник администрации Байдена заявил, что диверсанты или провокаторы могут устроить инцидент в Киеве. Это, в свою очередь, может стать предлогом для государственного переворота.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами” и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го, 12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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