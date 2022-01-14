Мнение: Демы входят в поворот



Сонный Джо

Вообще у вакцинаторов (и, соответственно, “демократов”) в мире прямо какая-то череда болезненных поражений. Не только в России отказались от форсированной куаркодизации, но и в США – важная веха: Верховный суд окончательно запретил администрации Байдена требовать обязательной вакцинации от американских служащих. А ведь это вовсе не подразумевалось автоматически! Еще несколько дней назад читал в американских блогах (например, у Арбата) почти панические прогнозы, что трамповские назначенцы в Верховный суд “конечно, предадут” и проголосуют “за” байденовскую охоту на ведьм.

Но, как видим, нет. Байдена снова “умыли”. Хотя…

У Демпартии США в этом году выборы в Конгресс; Конгресс они и так контролируют “на тоненького”, а осенью этот контроль могут вообще потерять. “Демократам” крайне важна какая-нибудь Победа, чтобы было что предъявить избирателям – иначе нечем крыть провалы первого байденовского года навроде позорного бегства из Афганистана и резкого роста инфляции в самих Штатах. Поэтому, как считают уже многие наблюдатели, стратеги Демпартии вполне могут захотеть предъявить… Победу над ковидом! Типа, вот какой молодец Байден и ставший одновременно с ним “демократическим” Конгресс: при Трампе чудовищная эпидемия началась, а Байден и “демократы” всего за какой-то год с эпидемией покончили! (о том, что вся “эпидемия” на 80% есть медийный продукт, чье “горение”, как конфорку, можно увеличивать и прикручивать произвольно, говорить, конечно, не станут).

Есть один отличный, хоть и малозаметный, индикатор в эту сторону: в декабре Байден совершенно неожиданно “признал” (ему вписали в суфлер), что Трамп способствовал быстрейшей разработке вакцины “от ковида”. Это странно, поскольку весь год до этого Байден не то что не признавал никаких заслуг Трампа, но и вообще (почти как Путин с Навальным) отказывался называть Трампа по имени, используя эвфемизмы типа “предыдущая администрация”).

С чего вдруг такое великодушие? Поскольку никакого великодушия в американской политике последнего времени быть не может по определению, тут, скорее всего, начало нового тренда: “демократы”, возможно, планируют эпидемию триумфально “закончить”, а все недостатки “борьбы” (например, высокую смертность от “вакцин”) просто… повесить на Трампа. Он же способствовал их скорейшему “вводу в эксплуатацию”? Вот пусть и расхлебывает.

Параллельно, конечно, будет брошена гигантская тень на Пфайзер и на Фаучи, и вообще на всю кампанию ковидо- и вакцинобесия – но если “демы” переобуются в воздухе и начнут клеймить “инициаторов”, имея в виду как раз “предыдущую администрацию” – они и снимут все сливки с того, что умеют лучше всего – то есть со своего навыка “разоблачать!”. Да и пресса как инструмент (а “демократы” имеют в руках почти всю мировую прессу), конечно, гораздо лучше подходит для разоблачений, чем для славословий.

Такшта… Может получиться очень интересный разворот. И мы еще, открыв рты, будем следить за стремительной эволюцией 99% наших знакомых истовых ковидобесов – когда они с тем же пылом и с той же высокомерной уверенностью в собственной правоте начнут клеймить всё то, что прежде изо всех защищали: вакцины, фаучи, сглаженные кривые, локдауны, маски… Да, друзья! Они станут клеймить МАСКИ!!

Мы еще все это увидим, обещаю.

Это же люди той породы, которую еще в 19 веке в одном четверостишии описал Некрасов:

Что ему книжка последняя скажет,

То ему на сердце сверху и ляжет.