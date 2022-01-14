В компании Nubia продемонстрировали смартфон с оперативной памятью на 18 Гб

Компания Nubia опубликовала официальные изображения новой весьма необычной модели смартфона Red Magic 7. Устройство выйдет с процессором Snapdragon 8 Gen 1, который обеспечит объем оперативной памяти на 18 Гб. Это огромная величина для современных мобильных гаджетов, отмечают эксперты. Обычно топовые версии получают не более 12 Гб.

Кроме того, говорят о наличии мощной зарядки. 165 Вт – это тоже очень много. Поэтому стоит ожидать, что процесс заполнения аккумулятора займет считанные минуты.

По словам разработчиков, Red Magic 7 относится к игровому уровню смартфона. Поэтому при расширении технических характеристик производитель не поскупится. Аккумулятор же самый обыкновенный – емкостью 4500 мАч.