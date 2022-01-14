Huawei представил ноутбук MateBook D 14 SE на платформе Intel Tiger Lake

Представители китайской компании Huawei официально сообщили о грядущем выходе на мировой рынок новой модели ноутбука MateBook D 14 SE. Портативный компьютер получил экран с диагональю 14 дюймов, сообщает разработчик.

По предварительным данным, совершить покупку можно будет уже после 20 января. А предварительные заказы уже можно делать.

По мнению экспертов, ноутбук получился самый обыкновенный. Внешне нет никаких признаков футуризма. Например, экран занимает только 84% отведенной для него внутренней площади крышки, а остальное – это рамка. Судя по имеющейся информации, конструкция основана на процессоре Core i5-1155G7. Использован графический ускоритель Intel Iris Xe. Соотношение оперативной и основной памяти составляет 8/512 Гб. Huawei начнет продавать свой ноутбук по 610 долларов.