На Марсе был обнаружен летающий объект неизвестного происхождения

Oportunity – марсоход, который делает снимки происходящего внутри планеты. Не так давно на сделанных машиной снимках обнаружили интересные объекты.

Фотография стала причиной бурного обсуждения находки, ведь по официальным данным живых людей на этой территории быть не поможет, а не поверхность планеты запущенно две единицы аппаратов, в функционале которых нет такой опции, как полет.

Практически все фотографии, сделанные на планете, не очень хорошего качества, но на кадре, вызывавшем множество вопросов, находка выглядит достаточно четко.

Это летающая машина, которая выполнена из металла – ее контуры хорошо различимы на общем фоне.

Некоторые ученые уверены, что аппаратура словила некий неизвестный объект. Другие подвергают эту теорию сомнениям, ведь один удачный кадр нельзя считать прямым доказательством такой теории.