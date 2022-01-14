Елена Подкаминская на съемках финального сезона сериала “ИП Пирогова”

В Москве начались съемки нового, четвертого и заключительного сезона одного из самых популярных у подписчиков видеосервиса сериалов – «ИП Пирогова» с Еленой Подкаминской в роли Веры Пироговой. Полюбился сериал и за границей – в декабре стало известно, что студия Polot Media купила права на адаптацию сериала в Польше. В новом сезоне к любимым персонажам присоединится новая героиня Женя в исполнении Кристины Кучеренко. Режиссерское кресло занял Илья Силаев (сериал «Сестры»). Также в съемках примут участие постоянные участники каста: Александр Константинов, Ксения Теплова, Дмитрий Лысенков, Александр Панкратов-Черный, Алексей Агранович и другие.

В конце третьего сезона семейное дело, к которому так долго шли главные герои, оказалось разрушено. В новом сезоне Вере (Елена Подкаминская) предстоит вернуть свой бизнес и наладить отношения с Андреем (Александр Константинов). А еще принять участие в кулинарном шоу «Лучший кондитер России», чтобы занять первое место и выиграть три миллиона рублей, на которые можно будет выкупить помещение собственной кондитерской.

Моя героиня Вера, вернувшись из Петербурга, где всем ее ожиданиям не суждено было сбыться, а потом и после разрыва с Денисом Алексеевичем, оказывается в новых жизненных обстоятельствах. Перед ней вновь возникают вопросы о ее деле, без которого она не мыслит свою жизнь, она по-прежнему всех поддерживает, ищет выход из сложных ситуаций, пытается найти свое счастье, свою любовь и радость в отношениях с мужчиной, который ей не безразличен, — делится актриса Елена Подкаминская. — Нам очень повезло, сложился замечательный ансамбль. Все актеры приятны друг другу во всех отношениях: и профессионально, и человечески. Мы изучаем сценарий и нам доставляет удовольствие вместе находить интересные актерские решения. Уже сейчас, думая о завершении проекта, начинаю безумно скучать из-за расставания с моими друзьями и нашей живой, креативной работой.

Премьера нового сезона состоится в первом полугодии 2022 года на START.