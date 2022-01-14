 

Глава Роспотребнадзора назвала главную опасность омикрон-штамма коронавируса

14.01.2022, 21:56, Разное
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Россия готовится к пятой волне коронавируса, причиной которой, очевидно, станет омикрон-штамм. Случаи заражения новым вариантом уже зафиксированы в стране, рассказывала на днях вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, большинство случаев выявляется в Москве.

Об опасности “омикрона” напомнила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, этот вариант коронавируса заразнее в три-семь раз, чем другие штаммы. Пожилые люди, а также имеющие хронические заболевания остаются в зоне риска, отметила специалист.

Также глава ведомства объяснила: омикрон-штамм коронавируса является опасным, поскольку человек становится заразным уже в первые сутки. Подхватить инфекцию могут даже те, кто имеет иммунитет к коронавирусу. Привившихся граждан защищает вакцина от тяжелого течения болезни, обратила внимание Попова. Слова эксперта приводит “Царьград”.

За последние сутки в России было выявлено 23 820 случаев заражения коронавирусом, от ковида скончались 739 пациентов. За все время в стране зафиксировали свыше 10,7 миллионов случаев заражения, умерли 319 тысяч человек.

Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал способы защиты от омикрон-штамма коронавируса. Специалист напомнил, что по-прежнему нужно носить маски и регулярно их менять, а также вакцинироваться и ревакцинироваться.



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