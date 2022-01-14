 

Cпор между Monobank и Дмитрием Дубилетом может быть решен в английском суде – юристы

14.01.2022, 21:44, Новости дня
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“Сейчас спор между владельцами Monobank и господином Дмитрием Дубилетом не урегулирован, хотя стороны провели несколько раундов предметных переговоров. Если эти переговоры в конечном итоге не приведут к конструктивному решению, которое устроит все стороны и защитит интересы Monobank и всех его участников, спор, скорее всего, будет решаться в английском суде”, – отметили адвокаты. 

В юрфирме добавили, что недавнее привлечение инвестиций Fintech Farm, которая принадлежит Дубилету, может оказаться под угрозой.

“Привлечение господином Дубилетом инвестиций напрямую не влияет на ситуацию и возможное развитие конфликта. В то же время при рассмотрении спора английский суд может применить достаточно широкий перечень обеспечительных мер в отношении имущества ответчиков, включая компанию Дубилета Fintech Farm. Если английский суд решит заморозить счета и активы на время рассмотрения спора, это может повлиять даже на средства инвесторов”, – заявили в Avellum.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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