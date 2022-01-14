Псаки прокомментировала возможность проведения трехсторонних переговоров между Байденом, Путиным и Зеленским

“Мне нечего сообщить в контексте следующих шагов в переговорах или контактах”, – сказала она, отвечая на вопрос о возможности проведения трехсторонних переговоров между главой Белого дома Джо Байденом, президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак говорил сегодня, что Зеленский предложил Байдену организовать такую встречу. Он не исключил проведение переговоров в формате видеоконференции.

“Мы ожидаем реакции российской стороны, но наши американские партнеры восприняли наше предложение с определенным интересом”, – сказал он.

Псаки отметила, что в переговорном процессе сейчас “все вернулись в свои столицы и ведут обсуждения”. “Президент [Байден] считает, что дальнейшие действия – за президентом Владимиром Путиным и Россией”, – добавила она.

Контекст:

17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении” и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы “будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

Вечером 10 января в Женеве завершились переговоры США и России по требованиям Москвы относительно “гарантий безопасности”. Американская делегация во время переговоров выдвинула претензии России в связи со стягиванием российских войск к российско-украинской границе. Замгоссекретаря США Венди Шерман, которая возглавляла делегацию США, после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению. Она также сообщила, что российская сторона на переговорах не дала прямого ответа на вопрос, готова ли она к деэскалации ситуации на границе с Украиной.

В МИД РФ заявили о категорическом отсутствии прогресса на переговорах с США в вопросе членства Украины в НАТО.

12 января в Брюсселе состоялась первая за два с половиной года встреча Совета Россия – НАТО. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.

Генсек подчеркнул, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только этой страной и 30 странами – членами Альянса. Столтенберг сказал, что Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Шерман по итогам заседания отметила, что Россия не дала обязательств по деэскалации, однако и не заявила, что ее не будет. По ее словам, США и союзники по Альянсу четко дали понять РФ, что “не захлопнут дверь политики открытых дверей НАТО”. Перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия, подчеркнула замгоссекретаря США.

13 января в Вене прошло заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, на нем продолжились дискуссии между РФ и странами Запада о “гарантиях безопасности”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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