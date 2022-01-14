Мнение: Обида!

Цитата: “Россельхознадзор с 12 января ввел запрет на ввоз животных и продуктов животноводства из Казахстана в связи со вспышкой ящура. Об этом со ссылкой на информацию пресс-службы ведомства сообщает ТАСС. Возможные сроки действия ограничений не указаны”.

И вот, кстати, просто анекдотическое свидетельство того, что весь “ввод ОДКБ” был продиктован какими-то абсолютно внешними по отношению и к России, и к Казахстану силами, “Россию использовали как ЧОП”: Путина и Ко, во-первых, заставили суетиться и таскать незнамо для кого каштаны из огня в разгар новогодних каникул, а потом, едва только отпала необходимость, грубо вышвырнули вон – не дав даже сделать вид, для собственного внутреннего употребления, что Россия на что-то там влияет и вообще “встает с колен”. А ведь только наши “государственники” размечтались, оживились, пошли строить планы, как лучше “поделить Казахстан между Россией и Китаем”, бредить о превращении ОДКБ в “Варшавский договор-2”, еще краше прежнего…

Конечно, обидно, когда тебя так грубо выдергивают из мечты обратно в паскудную реальность. Но, поскольку на настоящих хозяев зарычать боязно (и даже назвать их по имени) – эти клоуны не нашли ничего лучшего, чем отыграться… хотя бы на казахах! Смех и грех. Полезли в итоге в ту же бутылку, в которую залезали по сто раз в отношении кучи других “братских республик” бывшего СССР: Грузии, Молдавии, Украины, прибалтов… В чем только уже российские санитарные врачи, дрессированные, что твои ручные медведи, не находили уже ящур! В Боржоми, шпротах, молдавском вине и хвачкаре, подсолнечном масле, мандаринах, сале, яйцах… Да что молдаване с прибалтами!

Мы помним, что в 2014 году ящур нашли даже в итальянском пармезане и испанском хамоне, и с тех пор потерять его там никак не могут, поэтому они до сих пор запретны для россиян… Все знают, что ящур – это Абсолютное Оружие внешней политики путинских бонз, наряду с танком Армата и ракетами Искандер.

Самое удивительное – жизнь дураков ничему не учит. Ведь должны были бы уже усвоить, за столько лет пользования Абсолютным Оружием, что чем больше Россия этот свой “ящур” находит везде, где только можно – тем дальше отталкивает от себя все страны, дальние и близкие… Хотя кто знает – может, в этом и цель?

И теперь, стало быть, решили и на Казахстане испытать – а вдруг результат будет какой-то другой?! Может быть, хотя бы Токаев, узнав о столь БЕССРОЧНОМ (!) запрете славного Потребнадзора РФ, раскается, расплачется и позовет непобедимые войска ОДКБ обратно, после чего немедленно приступит к переговорам о возврате России славного города Черноморска Павлодара?!

Нет. Не позовет. И даже не расплачется. Напрасные мечты у вас, храбрые путинские орлы.

Лучше бы не позорились.