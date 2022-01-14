Компания Microsoft неожиданно выпустила бета-версию Windows 11

Вероятно, ту версию операционной системы Windows 11, которая уже установлена на вашем устройстве, вскоре станут называть переходной, говорят специалисты. Дело в том, что компания Microsoft неожиданно для всех выпустила очередную бета-версию именно одиннадцатой Windows!

Разумеется, можно говорить о достаточно сыром программном продукте, который еще требует доработок и усовершенствований. Бета вообще всегда выпускается для тестеров и сторонних специалистов, выводы которых важны для разработчиков. Но что же за Windows 11 уже не просто распространили, а еще и обновили в штатном порядке?

Источники в компании Microsoft утверждают, что в данной версии есть масса улучшений. Они также напоминают, что Windows 10 также не вышла в свет в единственно возможном варианте.