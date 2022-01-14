Мнение: О фокус-тренажерах

Сертификаты за последнее тестирование в рамках курса “Психоалхимия. Хранители 12 ресурсов” можно скачать по ссылке.

А я расскажу немного, как обещала, как использовать фокус-тренажеры.

Использовать их могут только те, кто купил. Если вы их просто украли, считая, что покупка курса дает право уносить с собой любые материалы, вы ошиблись. Это энергетические фокус-тренажеры и для работы на них, у вас должна быть правильная позиция в поле. Вполне реально украсть механический тренажер и подкачать на нем мышцы. Украсть энергетический фокус-тренажер и получить пользу нельзя. Вы должны обеспечить себе право. У вас должно быть КП, то есть Красное поле.

Потом как-нибудь подробней эту тему разберем.

Что делать тем, кто был на курсе, не успел купить, и теперь жалеет?

Смириться.

Просить у знакомых нельзя, это тоже не обеспечивает права, а значит нормальной позиции в поле.

Недавно я задавала вопрос про хорошую позицию в поле, все почти описывали настройки: локус, самооценку.

Настройки важны, чтобы занять хорошую позицию в поле. Но хорошая позиция в поле – это не настройки. Это КП.

В идеале надо быть в центре КП, чтобы было пространство для ходов в любую сторону, как в игре в Го – много воздуха, дыхания, свободы.

Помните некоторые раньше восхищались теми, кто делает ходы на грани КП? Восхищаться тут нечем. Идеальная позиция в поле – это когда со всех стороны у вас есть запас ходов в красном поле. Потом это тоже подробней обсудим.

Заменить тренажеры чем-то похожим нельзя. Помимо отсутствия КП там скорее всего будет все не так. В таких вещах важны нюансы.

Эти тренажеры были сделаны по моему подробному ТЗ.

Что можно.

Можно смотреть на живые явления природы: на огонь свечи или камина, на кристаллы и минералы, на небо и ветер, на капающую воду и реку. Вот это все делать можно и даже нужно, если вы хотите почувствовать суть стихий вообще и применительно к ресурсам.

Фокус-тренажерами это назвать нельзя, но использовать для фокус-тренировки можно.

В чем суть фокус-тренировки? Чтобы очистить свой фокус от проекций, чтобы думая о ресурсе и планируя какую-то деятельность, зарядить и настроить свой фокус на конкретную стихию.

Например, вам предстоит тренировка или не предстоит, но вы хотели бы, чтобы она предстояла, вам нужна мотивация, чтобы отнести себя в зал и не просто положить в джакузи, а ударно потренировать.

Это земной ресурс. И если ваш фокус будет настроен на Воздух, например на интересное чтение, на решение задачи, на какое-то общение, вам будет очень сложно настроить себя на тренировку. И особенно сложно, если этот ресурс у вас фрустрирован. Максимум, вы сможете убедить себя пойти в зал, чтобы пообщаться с кем-то или уговорите походить по дорожке, смотря на айпаде кино. У вас “воздушное настроение”, вы хотите дать пищу своему уму, своим мыслям, а не туповатую нагрузку телу. Земля в оппозиции с Воздухом, поэтому так трудно отрываться от одного и включать другое, поэтому интеллектуалы нередко дрыщи, а качки туповаты. Не всегда, но часто.

Что вы делаете, чтобы себе помочь?

Вы берете фокус-тренажер Земля и настраиваете свой фокус на земную стихию. Это работает не только на уровне сознания, потому что речь об архетипах, но и на уровне сознания это тоже работает. То есть вы думаете о форме, о материи, о прозрачных, холодных и твердых гранях этого кристалла, о его красивом зеленом цвете, о его мелодичном звоне, о его ритмичном вращении. Фоном вы вспоминаете обо всем, что вы узнали о стихии Земля на курсе. И ваш фокус перестраивается на земную стихию и земные ресурсы. Возможно, это потребует практики, ведь некоторые люди могут смотреть на что-то, а думать о своем, их аутичный колпак может быть непроницаем, но если научиться не просто смотреть, а видеть, если потренировать свой фокус отрываться от проекций и настраиваться на реальный предмет, постепенно вы сможете быстро переключаться с ресурса на ресурс. И вам уже не будет трудно оторвать свой фокус от чего-то, где он залип, и начать заниматься чем-то более актуальным сейчас.

Нормальная жизнь требует много раз за день переключать свой фокус на ресурсы разных стихий.

Именно для этого и созданы фокус-тренажеры.

Используя их продолжительное время, вы научитесь переключаться в уме, а для начала нужны такие помощники.

Кто уже пробует, получает результаты и может привести примеры, подобные тому, как привела со спортзалом?

Я потом тоже разные примеры приведу, но хочу сначала вам уступить.