Мнение: Журналисты плодят террористов, проверка школьников на отклонения и тесты при покупке оружия

1. Следственные органы официально подтвердили, что нападение на школу в Казани в 2021 году было спланировано под прямым влиянием нападения на техникум в Керчи в 2018 году. Казанский стрелок копировал действия керченского стрелка:

https://lenta.ru/news/2022/01/13/bastr3/

Отсюда следует логичный неприятный вывод: а как мы можем быть уверены в том, что кто-нибудь сейчас не планирует копировать действия казанского стрелка? И подобный эффект домино, в теории, может продолжаться бесконечно – до тех пор, пока наши СМИ не прекратят обучать и мотивировать террористов.

Пропаганда способов самоубийства у нас запрещена – главным образом, с целью защиты малолетних граждан с неокрепшей психикой. За подробное расписывание методов суицида журналистам грозит уголовное преследование.

Но о массовых убийствах в школах и прочих учебных заведениях СМИ прямо-таки трубят, давая обширный материал для очередных безумных подражателей.

Полностью запретить освещать подобные происшествия, конечно, нельзя. Но я бы предложил спрятать все новости про террористов и маньяков за пейвол. Кому надо, по службе или для диссертации, заплати 5 тысяч рублей в месяц и хоть обчитайся. А разновозрастные дурачки, готовые на повторение чужих преступлений, вполне обойдутся и без чернухи.

2. Депутат Виталий Милонов предлагает ввести обязательное тестирование школьников на психические отклонения:

https://lenta.ru/news/2022/01/10/milonov/

«Сегодня некому заниматься психическим, психологическим тестированием школьников, а это очень важно. Также обязательным в школах должно быть тестирование на наркотики», — сказал Милонов.

Депутат назвал введение подобных тестирований комплексным вопросом и заявил, что они помогут избежать насилия в образовательных учреждениях. В настоящее время родители школьников могут отказаться от проведения ребенку теста на наркотики, подчеркнул Милонов.

По его словам, отказом от тестирования родители хотят скрыть возможную проблему подростков. При этом часть из них не может справиться с зависимостью детей и боится сказать об этом.

«Тут не бояться надо, в этом возрасте еще можно спасти человека», — заявил замглавы комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей.

Распространённость психических болезней в России, как и во всём мире, довольно высокая, особенно в возрасте 70+, так уж сконструированы наши организмы. К сожалению, люди часто отказываются лечить даже обычную депрессию, так как или боятся идти к врачам, или не верят, что врачи им помогут. Жаль, что по телевизору идут сериалы про кого угодно, но только не про психиатров и психотерапевтов.

3. Напомню, что возраст покупки и владения оружием в России недавно повысили с 18 до 21 года, за исключением военнослужащих и некоторых других категорий граждан.

Также в Госдуме сейчас рассматривают законопроект об обязательной проверке граждан, желающих приобрести оружие, в ФСБ и МВД:

https://www.rbc.ru/politics/22/12/2021/61c347289a79470b655622e4

Мы живём в весьма информационно насыщенном и открытом мире, где сведения о жизни практически любого человека довольно легко накопать в Сети, в особенности для сотрудников компетентных органов. Вопрос в том, будут ли у клерков, одобряющих выдачу оружия, время и силы проводить полноценную проверку.