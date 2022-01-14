Названы пять симптомов “Омикрона” у привытых

Профессор Тим Спектор назвал пять основных симптомов штамма коронавируса «Омикрон», которые появляются у вакцинированных людей. В основном заболевание напоминает обычную простуду.

Специалист напомнил, что «Омикрон» обладает гораздо большей заразностью, нежели остальные штаммы COVID-19. Эта мутация способна пройти сквозь защиту иммунитета, полученного после полного курса вакцинации. В то же время у привитых людей инфекция напоминает легкую простуду. Она не провоцирует осложнения, которые вызывает «Дельта».

Если говорить о симптоматике, то при штамме «Альфа» доминировали кашель, аносмия, одышка, лихорадка. Когда появилась «Дельта», то люди начали жаловаться на боль в горле, насморк, чихание, кашель. По словам ученого, «Омикрон» продолжает тенденцию, поэтому симптомы становятся похожими на обычную простужу. Вакцинированные могут испытывать головную боль, боль в горле, температуру, жаловаться на постоянное чихание и кашель. В меньшей степени проявляются проблемы ЖКТ и кожная сыпь.

Впервые «Омикрон» был обнаружен два месяца назад в странах ЮАР. Этот штамм довольно быстро распространился по миру.

Источник: www.medikforum.ru