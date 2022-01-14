 

США обеспокоены кибератакой на украинские сайты, Байдену сообщили об инциденте – Белый дом

14.01.2022, 21:00, Новости дня
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Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге 14 января, трансляция велась в Facebook. 

“США и наши партнеры и союзники обеспокоены этой кибератакой, президента Байдена о ней проинформировали. Мы поддерживаем контакты с украинцами и предложили нашу поддержку, в то время как Украина оценивает, расследует и приходит в себя после этого инцидента”, – сказала она.

Контекст:

В ночь на 14 января хакеры взломали ряд правительственных сайтов. Они разместили угрожающие сообщения на украинском, русском и польском языках и перечеркнутые изображения герба (искаженное), флага и карты Украины, а также профиля свиньи. В текстах были ошибки, а сообщение на польском написано так, словно для его создания использовали плохой переводчик, обратили внимание СМИ.

В результате атаки пострадали около 70 сайтов украинских госструктур как регионального, так и общенационального уровня. Не работали сайты ряда министерств, портал судебной власти Украины, Единый реестр судебных решений и сайт Верховного Суда. К вечеру 14 января около 90% сайтов возобновили работу к вечеру, сообщили в Офисе президента. Сайты Министерства иностранных дел и Минэнерго не открываются до сих пор. 

В СБУ заявили, что контент сайтов не был изменен и утечки персональных данных не произошло. Работа некоторых сайтов была приостановлена с целью предотвращения распространения атаки. СБУ и Госспецсвязи занимаются расследованием инцидента.

В МИД Украины отметили, что выводы делать рано, но намекнули на российский след взлома. Связь атаки с Россией допускают также в Центре стратегических коммуникаций, работающем при Министерстве культуры и информационной политики.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что ЕС “мобилизует все ресурсы”, чтобы помочь Украине, а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал подписание между Украиной и Альянсом соглашения об усилении киберсотрудничества. Кибератаку осудили в МИД Германии, Молдовы, Швеции.

В министерстве иностранных дел Польши осудили атаку, а публикацию сообщения на польском языке расценили как очередную попытку дестабилизировать польско-украинские отношения.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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