В 2021 году украинцы больше женились и меняли имена
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В течение 2021 года в Государственные органы регистрации актов гражданского состояния зарегистрировали 1,2 млн актовых записей гражданского состояния – это на 11% больше, чем в предыдущем году. Среди них, в том числе, 273 772 записи о рождении.
В течение года украинцы вступили в брак 214 012 раз, что на 27% больше, чем в 2020-м (тогда было 167 974 записи).
Также за год значительно выросло количество изменений имени – 15 861 случай, что почти на 28% больше по сравнению с 2020 годом (12 428).
В то же время статистика расторжения брака осталась почти такой же – 29 587 раз, что всего на 2% больше, чем в 2020 году (28 930).
В Минюсте посчитали, что наибольшее количество регистраций провели в Днепропетровской области – 107 567 (9% всех записей) и в городе Киев – 105 569 (8%). Там также зарегистрировали больше всего рождений, бракосочетаний и изменений имен.
Третье место по количеству зарегистрированных рождений заняла Львовская область (19 548), а по количеству зарегистрированных браков – Одесская область (15 910). По количеству зарегистрированных изменений имени третье место заняла Черновицкая область (1069).
https://www.facebook.com/minjust.official/posts/297524139080352
Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
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