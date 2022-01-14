 

Мнение: Стратегическое предполье

14.01.2022, 20:55, Разное
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– Доктор, я свое стратегическое предполье не чувствую.
– Так у тебя же его нет.

Источник: Colonel Cassad



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