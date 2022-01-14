 

На Уране и Нептуне могут идти алмазные дожди

14.01.2022, 20:54, Новости дня
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Как утверждают ученые их Стэндфордского университета, на седьмой и восьмой планетах Солнечной системе – Нептуне и Уране – вполне можно было собирать самые дорогие драгоценные камни. Предположительно, там могут образовываться дожди из самых настоящих алмазов.

Мы говорим о двух газовых гигантах, на которых огромное количество газообразного и жидкого метана. Температура составляет несколько тысяч градусов, хотя метан ни загореться, ни взорваться не может по причине отсутствия кислорода.

Однако есть огромное давление. Если метан распадается на углерод и водород, тут же образуются алмазы, говорят ученые. Жаль только, что Нептун и Уран – не Индия, и привезти драгоценности оттуда мы не можем.



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