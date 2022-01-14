Мнение: Письмо: “Запущу НКО и назову в его честь”

Для самостоятельного разбора.

trance_huyance

Здравствуйте, Эволюция.

Пару лет назад я стоял на балконе бара на какой-то вечеринке, как обычно нес бред и в процессе начал цитировать “Лиличка!” Маяковского.

Это услышала Х, слово за слово у нас начался поэтический баттл:

-— Вы помните, вы всё, конечно, помните…

А это же стих-суперрыбалка, я его давно наизусть знаю.

-— Как я стоял, приблизившись…

— Заткнись, мудила, не перебивай

-— Сама иди нахуй, я хочу его рассказывать…

Минут через 20 она побеждает в баттле, берет меня за руку и говорит “Идем, я обязана познакомить тебя с Y, моим мужем”. Y невероятно крутой, мы быстро подружились.

За время нашего знакомства он за смешные по меркам его скиллов деньги начал помогать мне по работе.

С его помощью я начал учиться делать музыку.

Он запустил свой бизнес, звал меня туда директором, я отказался. Он все равно дал мне долю в проекте, сейчас эта доля стоит около $500к. Я верю, что к моменту, когда эти деньги можно будет обналичить, стоимость доли вырастет еще раз в 5.

Мне деньги этого выпендрежника не нужны, передам на благотворительность. Может, запущу НКО и назову в его честь например.

Через полгода дружбы ребята улетели из нашей деревни. С тех пор мы встречались трижды.

В первый раз все собрались на родине, тогда мы в первый раз поцеловались с Х.

Во вторую встречу я прилетел в их новую страну, Х активно старалась остаться со мной наедине, я избегал этого, ничего не было.

Недавно я снова летал к ним. В первый вечер она обнимает меня сзади.

-—Я люблю тебя

-— И я тебя люблю

-— Я в смысле по-настоящему люблю, если бы не Y я бы была только с тобой

-— Если бы

Потом я был у них в гостях, она утаскивает меня ото всех в спальню, целует. Так несколько раз. Потом Y уходит спать, мы сидим на кухне, я куда-то отхожу, возвращаюсь -— она плачет. Взяла телефон Y и спалила его переписку с любовницей. Я про эту любовницу знал. У нее истерика, тут выходит Y, зовет ее спать, она кричит что ничего не хочет, я думаю “ну нахуй” и сам сваливаю спать.

Наутро они как-то разобрались, это уже 3 его известная любовница. Ночью он говорил ей что-то типа “Ну брак это же не кастрация, мы все равно можем любить других людей”.

На следующий вечер мы с ней и одним другом поехали по делам, потом она высадила нас у отеля с казино и уехала. Мы пошли играть. Пишет из дома:

X, [1/2/2022 20:09]

Хоть локация скинь

Или Варик, что вы с … и хотите потусить

Я, [1/2/2022 20:10]

[Локация]

X, [1/2/2022 20:11]

Ты пидорас, второй раз такая хуйня))) [типа оставил ее одну]

Прощаю потому что люблю

Ребята не едут

Ждите меня

===

Приехала.

После домой никто не захотел хотел, сняли номер, легли спать втроем. Чувак заснул, мы целуемся. Я понимаю, что так больше нельзя, иду снимаю еще один номер, где мы остаемся с ней вдвоем на ночь.

Утром просыпаемся, телефоны разряжены. Она заряжает свой, включает. Там пиздец в духе “ушла тусить без спроса мать семейства, ребенка заберу, разведусь”. Она пообещала разобраться, как-то разобралась.

Для меня это закончилось так с Y:

Y, [1/3/2022 9:47]

барахло забери и в дом ко мне больше ни ногой

Я, [1/4/2022 12:08]

Мне жаль, что так получилось

Сегодня заберу

Y, [1/4/2022 13:00]

Ты оч подставил мое доверие. Я доверил тебе жену, на время пока вы проверяете что стрипухи закрыты, чтобы как договорились вернуться к нам, а ты вместо этого потащил ее в казино, набухивал, а потом к себе в номер, набухивал в ночь, потом продолжил утром, за это время ни разу не вышел со мной на связь. Если тебе нельзя доверять нахуй мне такие друзья

Я, [1/4/2022 13:01]

Справедливо

Я не со зла я просто ебнутый

Y, [1/4/2022 13:01]

Не прокатит, ….

Я прощу тебя, не переживай, я не держу зла на людей, … же видишь здесь, но доверять это другое. Есть вещи которые можно списать на ебанутость, а есть вещи которые нельзя. Если ты ебанутый — Не бери на себя ответственность там где ты ебанут. Если берешь не оправдывайся ебанутостью.

Я, [1/4/2022 13:20]

Мне жаль что так получилось

Больше не знаю что сказать, я со всех сторон неправ здесь

Спасибо, если когда-нибудь правда простишь

Y, [1/4/2022 14:18]

Прощу конечно если пообещаешь больше так не делать

я ненавуижу испытывать чувство злости

Я, [1/4/2022 14:20]

Обещаю

Y, [1/4/2022 14:21]

мы ща есть идем — хочешь подходи)

Я, [1/4/2022 14:21]

Куда идти?

Пришел подарок там ему подарил прикольный, обнялись сели рядом все типа норм.

===

С ней в отеле говорили:

-— Ты чего так грузишься?

-— Ну а что я мог сделать, если я так в тебя влюбился?

Но я и его очень люблю и семью вашу. Себя мудака ненавижу.

-— Я тебя давно люблю

-— Я тебя с первой встречи

И в целом я в ахуе, по мне это заметно думаю. Она намного спокойнее внешне.

===

X, [1/4/2022 11:41]

Я очень хотела остаться с тобой

И я люблю тебя

Че Y тебе писал?

Я, [1/4/2022 12:38]

Чтобы я забрал вещи и больше в его доме не появлялся

X, [1/4/2022 12:38]

И все?

Я, [1/4/2022 12:38]

Да

X, [1/4/2022 12:39]

Все будет хорошо

Не злишься на меня?

Я, [1/4/2022 12:40]

На тебя хватает кому злиться

X, [1/4/2022 12:42]

Я вообще не жалею ни о чем, кроме того что ушла сегодня

Я, [1/4/2022 12:47]

Ну ты ебанутая это не новость

♥️

===

В целом я после этого переехал от них и стал намного сдержаннее при том, что он кажется после первой ночи начал палить сообщения немного:

X, [1/5/2022 18:25]

Милый мой, ты сегодня у нас?

Я, [1/5/2022 18:36]

Я переехал

X, [1/5/2022 18:38]

Я буду очень скучать, но главное, чтобы тебе было комфортно

Я, [1/5/2022 18:38]

Мне комфортно всегда пока ты есть

X, [1/5/2022 18:38]

Я с тобой

И я люблю тебя

Я, [1/5/2022 18:39]

♥️

X, [1/5/2022 18:39]

Потом, как будет возможность, расскажу как может быть если ты захочешь таких раскладов

💋

Я, [1/5/2022 19:09]

Скучаю много

Я, [1/5/2022 19:09]

По тебе

X, [1/5/2022 19:14]

знаешь же теперь, что и я чувствую все то же

Потом рассказала:

-— Ну в общем он сказал “делай что угодно, лишь бы я не знал”. Так что если ты заинтересован…

-— Я пиздец как заинтересован, но пока не уверен, что хочу этого

===

X, [1/6/2022 0:43]

Я действительно люблю вас обоих, но тебя сейчас больше, сильно больше, мне грустно, что я не смогу тебя обнять с утра, но может быть так лучше

Мне бы побыть с тобой

Хочу к тебе

И сорри, что все это говно на тебя сваливаю, видать прорвало плотину😆

Я, [1/6/2022 1:37]

Кавказский школьник [она мне как-то рассказывала, что у нее либидо такое]

X, [1/6/2022 1:38]

Подросток)

Стопаю на время, а там глянем))

Я, [1/6/2022 1:45]

Стопаешь?

X, [1/6/2022 2:00]

Пока тебе в этом не комфортно. Тк для себя я уже все поняла , я не умею чуть-чуть) а у меня к тебе много, как оказалось. Но слишком ценю тебя как человека

===

X, [1/9/2022 21:23]

Я так долго это блокировала, что сейчас меня разрывает

Я, [1/9/2022 21:23]

[Бытовуха про туда, куда переехал]

X, [1/9/2022 21:26]

Чтобы ты понимал насколько, я хочу прямо сейчас убежать отсюда к тебе, но знаю, что это тебе же и навредит, поэтому, наверно, не надо.

Я, [1/9/2022 21:26]

Не надо пожалуйста

Очень хочу

X, [1/9/2022 21:27]

Так и не буду, но ты в первую очередь мой друг и я не в коем случае тебе не наврежу

Все хорошо родной, я тупая но не настолько 😜

Я, [1/9/2022 21:28]

Тебе больше терять

Я этого боюсь

X, [1/9/2022 21:28]

Вот и будем беречь друг друга

Я, [1/9/2022 21:29]

♥️

===

Ну в общем как-то так продолжалось до моего отъезда, удалось провести вместе еще одну ночь, совсем волшебную. Правда теперь уже вообще нельзя писать ей без разрешения, мы под колпаком максимально.

Приехал домой, как могу отвлекаюсь. 3 новых бизнеса запустили в конце того года, начинаю разгонять активно. Музыку дальше учусь играть. Через неделю в одном из любимых городов ждет очень классная девушка, с которой ничего еще не было но кажется в этот раз будет. Тогда же Х летит в один там город поближе и мы сможем вместе провести все выходные теоретически.

Иногда хочется выть как девочке, когда вспоминаю X. Пиздец как люблю.

Эволюция, спасибо за курс по рыбалке. У меня кажется какой-то прям прорыв в общении вообще со всеми после него.