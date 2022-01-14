Мнение: Кино про Навального

Канадский режиссер-документалист Дэниел Роэр снял фильм про Алексея Навального. У фильма предельно простое название – «Навальный».

В описании фильма говорится: «В августе 2020 года самолет, следовавший из Сибири в Москву, совершил аварийную посадку. Один из его пассажиров, лидер российской оппозиции Алексей Навальный, был серьезно болен. Его доставили в местную сибирскую больницу, а затем эвакуировали в Берлин, где правительство Германии установило, что он был отравлен смертельным нервно-паралитическим веществом „Новичок“».

Мне вот интересно, в России фильм заблокируют? А всех, кто умудрится посмотреть фильм, признают иноагентами? Или как?

Афиша фильма отсюда

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