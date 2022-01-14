Риналь Мухаметов: “Музыка – самый чистый наркотик, его действие молниеносно”

Часто происходит так, что публика негативно относится к начинающейся музыкальной карьере актера. Пролистав комментарии под клипом “Дым” на YouTube, я увидела только положительные слова поддержки относительно вашего начинания. Расскажите, часто ли вы сталкивались с критикой после релиза клипа? Или у вас лояльная аудитория?

Пока с большим количеством критики я не сталкиваюсь в силу того, что у меня нет такого огромного внимания. Как только оно будет, может быть, появятся и другие мнения, но пока я рад и благодарен за светлый фидбек от аудитории. Не все подписчики моего YouTube-канала оставили комментарии, но хочется верить, что все послушали песню и им понравилось. Будем надеяться, что аудитория будет только расширяться, и довольных слушателей станет во много раз больше.

Сложно ли вам было решиться на запись песен? Как долго вы к этому готовились, за сколько написали песни?

Было несложно, потому что, честно говоря, я изначально переехал в Москву, чтобы стать рок-звездой. Я тогда играл на барабанах и думал, что вот начну играть еще лучше и стану рокером. Хотел посвятить свою жизнь музыке и всему, что с ней связано. Но внезапно для меня открылись новые возможности для реализации творческого запала, и я связал свою жизнь с актерством. Забросил благородный камень музыкального свойства, который изначально заложил в основу своего творчества, и переключился на другой.

На карантине снова решил вернуться к музыке и заново толкнуть тот творческий камень. Очень надеюсь, что смогу нагнать свой тогдашний энтузиазм – планирую прикладывать к этому максимальное количество усилий. У меня, к счастью, образовалась прекрасная творческая команда, с которой мы работаем, планируем и придумываем что-то дальше, и это очень и очень интересно. Это первая возможность попробовать делать все самому: ты на полную ощущаешь то, что делаешь. И дело не в страхе и сомнениях, а в накопившемся за годы желании, которое вылилось вот в такой экспериментальный проект.

Умеете ли вы играть на музыкальном инструменте?

Я играю на ударных и самостоятельно потихоньку осваиваю пианино и другие клавишные инструменты. Хочу взять уроки по фортепиано и поучить сольфеджио, чтобы дальше была возможность делать более интересные вещи.

Чем для вас является музыка? В какие моменты вы ее слушаете и меняется ли она относительно обстоятельств ?

Музыка меняется, как и люди. Меняется природа и меняемся мы как часть нее – все это взаимосвязано. Я всегда был любителем достаточно терпкой и жесткой рок-музыки. Поэтому в моем плейлисте преобладает этот жанр в любом виде.

Музыка для меня – это большой кусок творческой правды, и то, что я делаю в музыке, я делаю абсолютно честно. Это мой взгляд. В этот момент не особо думаю, правильно ли я что-то делаю или неправильно, понравится это или не понравится. Это такой чистый творческий порыв, потому что музыка – самый чистый наркотик, его действие молниеносно. В моем случае музыка стала честной и открытой творческой частью моей жизни. Это воплощение меня, моих чувств, моего стиля и отношения к жизни.

RINAL — довольно яркий и неординарный, космический, образ. Кем вы вдохновлялись при создании? Что вы вкладываете в его философию?

Вдохновлялся я много чем, в основном художниками. Если говорить про музыку, то это Мэрилин Мэнсон, Rammstein, Slipknot, классика Дэвида Боуи и эпатаж Фрэдди Меркьюри. Из художников я люблю Василия Кандинского и Казимира Малевича, Пабло Пикассо и Сальвадора Дали, например. Мне хотелось какой-то смеси авангардизма, символизма и неореализма. Линии пересечения этих направлений и творчества упомянутых людей лично меня провоцируют на фантазию жить и вызывают многочисленные ассоциации. Мне близко то, что они не прямолинейны, что они не воспринимают жизнь фактически, так бытово и просто , как большинство остальных людей. Глядя на работы этих художников, ты ныряешь в их пространства и и параллельно в самого себя, и все становится глубже, интереснее и необычнее. В этом есть какой-то полет мечты, фантазии, невероятной драматургии.

Я решил совокупность всего этого эпатажного поместить в эстетическую аккуратную, красивую форму и нескромно назвал – “RINAL”.

Где вы искали партнеров для записи своих музыкальных композиций? Были ли отказы? Почему, как вам кажется, в вас поверили?

Началось все случайно – когда на студии я озвучивал фильм “Вторжение” и что-то начал напевать в микрофон. Команда приятно удивилась, я признался, что записываю музыку для себя. Потом мне предложили познакомиться с Сергеем Большаковым, и я подумал, что будет круто, если вдруг сложится, все-таки он невероятный художник звука. Мы познакомились, обменялись телефонами, и в один прекрасный день во время пандемии я купил себе цифровой перкуссионный модуль, полностью состоящий в основном из ударных звуков. Записал пару треков, созвонился с Сергеем и рассказал свою идею. Он сразу согласился, несмотря на то, что я честно попросил его поделиться обратной связью. Мне самому ни в коем случае не хотелось быть тем самым актером, который решил удариться в музыку. Но Сергею все понравилось, тогда и был записан первый мини-альбом “Дым”, который вышел во время пандемии. Сюзанна (прим. жена Риналя) сделала под него небольшой home-клип с видеорядом из Лондона. Мы получили хороший фидбек, и Сергей сказал, что надо работать дальше. Я как-то не планировал, но Сергей убедил меня, что получается действительно круто, и мне не стоит забрасывать это дело. Так родился альбом “Силуэт”: там семь композиций – семь астероидных камней со своими мыслями, переживаниями и эмоциями. Коллеги меня вдохновили и поддержали, это лучшее что может быть. Многие ребята из мира звукорежиссуры до сих пор сильно удивляются, когда я говорю, что работаю с Большаковым.

В принципе, весь альбом записан лишь мной и Сергеем, за одним исключением, гитарное соло в песне “Запах Эвкалипта” было написано Германом Осиповым (соло-гитара группа “Звери”). Позже там же на студии, я познакомился с Борисом Лифшецом (барабанщик группы Би-2), он предложил свою помощь, на тот случай, если понадобится барабанщик. И вдруг мне предлагают выступить на благотворительном концерте фонда “Подари жизнь” с песней “Запах Эвкалипта”, Герман, в силу своего гастрольного тура, принять участия не смог, но он предложил прекрасную замену и познакомил меня с Владимиром Корниенко (музыкант, гитарист). И вот таким магическим образом эти четыре замечательных творца оказались рядом и для меня была большая честь и радость создавать в ними музыку.

Сейчас мы работаем неплотно, но, если будет время, было бы здорово собраться и сотворить что-то интересное.

Кто из родных первым услышал ваш трек? Как отреагировала Эвия?

Разумеется, первой услышала Сюзанна, мне очень важно ее мнение, нравится ее чувство вкуса и стиля. Поэтому я с абсолютным доверием отношусь к ее мнению, рад, что она есть рядом, чтобы посоветоваться. Эвия – это, конечно, мое все – опора и поддержка. А когда она поет папины песни своим невероятно прекрасным голосом, это похоже на какую-то сказку. Возможно, ради этих моментов я и пишу.

Текст: Варвара Малкова