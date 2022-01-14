 

В России планируют ввести новые антикоронавирусные меры

14.01.2022, 20:28, Разное
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Вице-премьер России Татьяна Голикова объявила о намерении властей ввести в стране новые карантинные меры из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Они изложены в специальном документе.

По словам Голиковой, документ был сформирован в ходе заседания оперативного штаба по коронавирусу с учетом предложений от представителей различных регионов. Вице-премьер добавила, что во вторник новые меры будут обсуждаться на заседании координационного совета по борьбе с пандемией, а затем перечень будет представлен президенту, передает “Общественная служба новостей”.



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