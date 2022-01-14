Покойная вдова Мягкова в юности надеялась на отношения с другими мужчинами

Актриса Анастасия Вознесенская рассчитывала на отношения с другими мужчинами в юности. Покойная вдова Андрея Мягкова переживала, когда наглядно представляла будущее с ним.

Анастасия Вознесенская скончалась в пятницу, 14 января на 79-м, году жизни в результате последствий коронавируса. Она прожила без супруга почти год. Врачи заявляют, что знаменитость страдала сахарным диабетом и другими хроническими патологиями. Артистка прославилась благодаря фильму «Майор Вихрь», но предпочла всю жизнь служить в театре.

Вознесенская в официальном браке с Андреем Мягковым прожила больше 50 лет. Знакомство будущих знаменитостей состоялось в 1961 году, когда они получали высшее образование. Почти сразу же после первой встречи у них начался бурный роман. Мягков в рамках одного их интервью признавался, что не собирался дружить с Вознесенской или же долго за ней ухаживать, поскольку видел ее своей женой.

Пара работала и жила вместе. В то же время за десятки лет брака у Мягкова и Вознесенской так и не появились дети.