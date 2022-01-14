“Символ сложной логистики вакцинации”. В сети завирусилось фото жителя Амазонии, несущего своего отца из прививочного пункта

Фотографию в январе 2021 года сделал врач Эрик Дженнингс Симоес, но опубликовал он ее только 2 января этого года в своем Instagram.

На снимке изображены 24-летний Тави, который держит на руках 67-летнего Ваху после того, как им обоим ввели вакцины. Им пришлось часами идти по лесу, чтобы добраться до места вакцинации.

По словам врача, Ваху почти ничего не видел и с трудом ходил из-за хронических проблем с мочеиспусканием. По его оценкам, Тави нес своего отца на спине в течение пяти-шести часов.

Тави и Ваху принадлежат к коренной общине Зо’э, насчитывающей около 325 человек. Они живут в относительной изоляции в десятках деревень на территории, эквивалентной 1,2 млн футбольных полей, в северном штате Пара.

Как отмечает BBC, когда в Бразилии началась вакцинация против COVID-19, коренные жители считались приоритетной группой. Для медицинской бригады, прививавшей Зо’э, возникла проблема: они не могли посетить каждую деревню, поскольку вакцинация заняла бы недели. Поэтому медики поставили хижины в лесу, а порядок вакцинации согласовали с общинами по радио.

BBC отмечает, что фото Тави и Ваху стало “символом сложной логистики вакцинации в одном из самых отдаленных районов мира”.

В сентябре прошлого года Ваху умер по причинам, которые остаются неизвестными. Тави остается со своей семьей и недавно получил третью дозу вакцины.

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Публикация от Erik Jennings (@erikjenningssimoes)

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире за время пандемии подтвердили почти 321 млн случаев COVID-19, умерло 5,5 млн человек.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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