 

“Чудо в перьях”, “Как Киркоров: уже перья и стразы”. Лорак позировала в необычном платье

14.01.2022, 20:16, Новости дня
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Образ 43-летней певицы на фото дополнили пояс, напоминающий корсет, и золотистые босоножки.

“Дорогие мои, с нетерпением жду встречи с вами”, – подписала она публикацию, которая собрала больше 30 тыс. лайков за первый час после появления в соцсети.

“Чудо в перьях. А, нет, дива в перьях”, – написала khon_katerina.

“Жар-птица”, – прокомментировала slastinakarina.

“Опять как Киркоров: уже перья и стразы”, – отреагировал пользователь evsjjcgjn, имея в виду российского исполнителя Филиппа Киркорова, наряды которого часто декорированы перьями и стразами.

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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. 28 сентября ей исполнилось 43 года.

Певица представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году Лорак получила звание народной артистки Украины.

В дискографии Ани Лорак 13 студийных альбомов. Последний на данный момент альбом “Я жива” певица выпустила 12 ноября 2021 года.

Ани Лорак с 2014 года живет и выступает в России, получает местные музыкальные премии. Летом 2021 года артистка впервые за эти годы дала концерт в Украине.

3 января 2022 года в комментарии украинскому изданию “КП в Украине” певица сообщила о запланированном на май гастрольном туре по трем украинским городам. По словам артистки, она покажет зрителям ту же программу, с которой летом, впервые с 2014 года, выступала в Украине. Тогда ее концерт состоялся в одном из ночных клубов Одессы.

Певец Павло Зибров, комментируя по просьбе журналистов издания “Сегодня” заявление Ани Лорак о гастролях в Украине, отметил, что “одиозным артистам тут делать нечего”.

Украинский ведущий, продюсер и автор петиции о запрете на гастроли российских артистов в Украине Игорь Кондратюк назвал запланированный на весну гастрольный тур Лорак по трем украинским городам “хвойда-туром”.

Украинская певица Слава Каминская, наоборот, поддержала Ани Лорак.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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