Ермак о кибератаке на Украину: Конечно, у нас есть определенные мысли, кто сделал это

“За час до нашей встречи у меня была беседа с нашим вице-премьер-министром и министром цифровой трансформации Федоровым, и он проинформировал, что на этот момент практически 90% сайтов возобновили работу”, – сказал Ермак во время видеоконференции с экс-послом США Джоном Хербстом, которая транслировалась на YouTube-канале The Atlantic Council.

По словам Ермака, сейчас Служба безопасности Украины и разведка “очень глубоко анализируют” инцидент.

“Конечно, у нас есть определенные мысли, кто сделал это. И когда они [СБУ и разведка] будут готовы официально проинформировать и сделать некоторые официальные шаги, конечно, в координации с нашими партнерами (потому что мы очень тесно сотрудничаем с США, Великобританией), мы будем абсолютно готовы ответить на эту атаку и продолжить работу с нашими партнерами по защите”, – отметил он.

Глава ОП говорит, что Украина получала предупреждения от международных партнеров о готовящейся дестабилизации ситуации в стране. По мнению Ермака, кибератака – один из примеров такой дестабилизации.

“Честно говоря, это была часть обеспокоенностей, которые мы получали на уровне нашей разведки, от наших партнеров, что это одна из потенциальных частей внутренней дестабилизации ситуации в Украине. Я думаю, к сожалению, это один из примеров. Но в то же время могу проинформировать, что наиболее стратегическая инфраструктура в Украине не была разрушена этой атакой”, – пояснил он.

Объекты стратегической инфраструктуры “очень хорошо защищены” от такого рода атак, заверил Ермак.

Контекст:

В ночь на 14 января хакеры взломали ряд правительственных сайтов. Они разместили угрожающие сообщения на украинском, русском и польском языках и перечеркнутые изображения герба, флага и карты Украины, а также профиля свиньи. В текстах были ошибки, а сообщение на польском написано так, словно для его создания использовали плохой переводчик, обратили внимание СМИ.

В результате атаки пострадали около 70 сайтов украинских госструктур как регионального, так и общенационального уровня. Не работали сайты ряда министерств, портал судебной власти Украины, Единый реестр судебных решений и сайт Верховного Суда. Сайты Министерства иностранных дел и Минэнерго не открываются до сих пор.

Пресс-служба Министерства цифровой трансформации сообщала, что портал “Дія” был отключен, а приложение “Дія” работает в штатном режиме.

В СБУ заявили, что контент сайтов не был изменен и утечки персональных данных не произошло. Работа некоторых сайтов была приостановлена с целью предотвращения распространения атаки. СБУ и Госспецсвязи занимаются расследованием инцидента.

В МИД Украины отметили, что выводы делать рано, но намекнули на российский след взлома. Связь атаки с Россией допускают также в Центре стратегических коммуникаций, работающем при Министерстве культуры и информационной политики.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что ЕС “мобилизует все ресурсы”, чтобы помочь Украине, а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал подписание между Украиной и Альянсом соглашения об усилении киберсотрудничества. Кибератаку осудили в МИД Германии, Молдовы, Швеции.

В министерстве иностранных дел Польши осудили атаку, а публикацию сообщения на польском языке расценили как очередную попытку дестабилизировать польско-украинские отношения.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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