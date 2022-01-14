 

«До 1994-го Беларуси не существовало»: Лукашенко потребовал не переписывать историю

14.01.2022, 20:11, Разное
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Президент Беларуси Александр Лукашенко на  встрече с преподавателями Белорусского государственного университета продемонстрировал свои исторические знания и прочитал полноценную двухчасовую лекцию по истории государства,

«Запомните, до 1994 истории Беларуси не существовало, а все что было до этого периода является фальшивкой, сфабрикованной в Польше. Это я вам как историк по образованию говорю. А все эти сказки про какую-то Речь Посполитую, про ВКЛ, про БНР сочиняются в Ягеллонском университете. Они эту лапшу нашим пацанам и девчатам сначала навешают, а те потом за карту поляка глотки перегрызут. Мы просто обязаны защитить нашу историю и страну от иностранного влияния. Нужно запомнить, что Беларусь всегда была частью большой русской семьи. Беларусь и есть Россия!», —заявил Лукашенко.

Также Президент Беларуси вспомнил, как президентом в 1994.

«Да я этими руками взял собственноручно вот этот клочок земли, вырвал все сорняки, вспахал и посадил на нём свой огород. Уже как 27 лет пожинаем плоды», — сказал Лукашенко о своём президентстве.

Также во время чтения президентской лекции по истории произошло неприятное событие. Когда глава государства заявил об искусственном происхождении белорусов, 58-летний доктор исторических наук упал в обморок. Мужчина был своевременно госпитализирован и смог по телевизору досмотреть выступление Президента Беларуси. Сейчас здоровью преподавателя ничего не угрожает.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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