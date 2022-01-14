Скандалы: «Пеньковые склады» 5 лет не дождутся реконструкции

Беглов заявил о важности ОКН в Петербурге на фоне разрушающихся памятников

Десятки объектов культурного наследия (ОКН) в Северной столице находятся в удручающем состоянии, что наиболее явно видно на заброшенных «пеньковых складах». На фоне развалин губернатор Александр Беглов делает заявления о сохранении исторического облика Петербурга, приводя в пример единичные случаи реконструкции домов-памятников. Например, в центре, по адресу Загородный проспект, д.7 отреставрировали дом с часовней Божьей матери Коневской. В минувшем году на эти цели было выделено 17,9 млн рублей.

Здание является составной частью ОКН регионального значения «Подворье Коневецкого монастыря», сообщили в КГИОП.

«Исторический центр Петербурга входит в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО. И это требует от нас сохранения не только известных всему миру дворцов и храмов, но и рядовой застройки», — прокомментировал ситуацию Беглов.

Понятно, что восстановление подобных ОКН в Петербурге имеет особую важность и реконструкция дома на Загородном проспекте является позитивным событием. Однако судить о вовлеченности в проблему ОКН возглавляемого Бегловым правительства по одному зданию нельзя, и забытые городом «Пеньковые склады» — объективный пример попустительского отношения Смольного к объектам, формирующим уникальный исторический облик Северной столицы.

Примечательно, что вопрос о реставрации зданий бывших складов обсуждался в рамках проекта «Набережная Европы». Правда в 2014 году соглашение, на основании которого должны были реализовать проект, разорвали. Также расторгли договор аренды земельного участка между городом и проектной компанией.

Спустя пять лет власти анонсировали масштабный арт-парк «Тучков буян», который, согласно задумке авторов, должен стать аналогом московского «Зарядья». С той поры каких-либо заявлений о реконструкции не было. В мае 2020 года «пеньковские склады» были переданы городу. Состояние набережной и здания по-прежнему плохое, про здания, вероятно, просто «забыли».

Проблема восстановления культурного облика Петербурга носит системный характер, и, помимо «пеньковых складов», в аналогичной печальной ситуации находятся Конюшенное ведомство и Апраксин двор. В первом случае власти вместо реставрации здания решили построить рядом с ним каток, а во втором многие годы не проводится реконструкция и процветает нелегальная торговля.

«Пеньковские склады», над которыми трудился итальянский архитектор Антонио Ринальди и о которых вспоминают крайне редко, реконструкции, видимо, тоже так и не дождутся.