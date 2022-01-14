В ОДКБ рассказали о ситуации в Казахстане

Казахстан возвращается к нормальной жизни, но говорить о нормализации ситуации пока преждевременно, сообщил генсек ОДКБ Станислав Зась.

«Видно, что перелом ситуации уже наступил. Говорить о том, что обстановка нормализована – нет, наверное, будет преждевременным, потому что еще действует режим чрезвычайного положения, в пяти регионах он отменен, завтра еще в ряде регионов он будет отменятся, то есть это такое поэтапное смягчение вот этих мер ограничительных. Но, тем не менее, можно сказать так, что страна возвращается к нормальной жизни», – передает ТАСС слова Зася в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы об отмене чрезвычайного положения в Акмолинской и Костанайской областях республики.

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.

В начале января руководство Казахстана ввело режим чрезвычайного положения по всей стране на фоне массовых беспорядков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане.