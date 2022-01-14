 

Белоруссия станет плацдармом для военных действий России против Украины – эксперт Абзалов

14.01.2022, 19:43, Разное
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Многие эксперты неоднократно высказывались о возможном полномасштабном конфликте между Россией и Украиной, но лишь немногие говорили о том, какое место займет Белоруссия в случае такой войны. Их мнения схожи: Минск встанет на сторону Москвы.

Дмитрий Абзалов предположил, что республика, которой руководит Александр Лукашенко, станет плацдармом для действий РФ против Незалежной. Политолог обратил внимание, что белорусский лидер убрал из Конституции страны пункт, в котором говорится о неразмещении ядерных вооружений на территории.

Однако Белоруссия, по мнению эксперта, не станет реагировать, если конфликт в Донбассе выйдет на новый уровень, считает эксперт. Мол, Минск просто будет “стоять и смотреть”.

“В любом случае проблемы между Белоруссией и Украиной сложно будет преодолеть”, – полагает Абзалов.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал способ победить в войне с Россией. Дипломат заявил, что в случае полномасштабного конфликта Киев должен “играть свою игру”, а также активно привлекать западных партнеров. Если украинская сторона допустит ошибки, то ставки повысятся, считает экс-глава внешнеполитического ведомства.



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