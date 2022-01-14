 

Ведущего Михаила Зеленского похоронят на Троекуровском кладбище

14.01.2022, 19:36, Разное
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Ведущего Михаила Зеленского похоронят на Троекуровском кладбище. Траурная церемония состоится в Москве. Из Доминиканской Республики тело Зеленского будет отправлено во вторник, 18 января. О дате похорон информация будет предоставлена позже.
Напомним, что Зеленский скончался во время отдыха в Доминикане. Туда он отправился на новогодние каникулы вместе со своей третьей по счету женой Милой Рубинчик. Известный блогер и психолог никак не прокомментировала смерть супруга. После его кончины она удалила все публикации в Instagram.

Во время отдыха на Карибском море Зеленский внезапно почувствовал себя плохо. Он скончался на 47-м году жизни в результате инсульта, пишет «Политэксперт».

Коллеги и друзья Зеленского скорбят из-за его кончины. Они считают, что смерть ведущего потеря для отечественного телевидения. Журналист всегда на все 100% выкладывался на работе.



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