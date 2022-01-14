 

“Мороз вреден для силикона”, “Какая секси”. Певица СолоХа топлес искупалась в бассейне на морозе

14.01.2022, 19:32, Новости дня
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“Сегодня теплее, чем вчера”, – подписала она публикацию.

“Ох и горячая вы”, – написал sergiokolach.

“Какая секси”, – отметил cbvalera.

“Мороз вреден для силикона, если что”, – прокомментировал 2020andreiua.

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Публикация от СолоХа™ * (@soloha_official)

Контекст:

СолоХа (настоящее имя – Тереза Балашова) выступала под творческим псевдонимом Тереза Франк. Сценический образ певица сменила в конце 2015 года, превратившись из Терезы Франк в СолоХу по настоянию продюсера Владимира Бебешко.

В 2011 году певица вела шоу “Модная правда” на телеканале ОTV.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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