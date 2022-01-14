 

Голикова предупредила о вытеснении «омикроном» других штаммов

14.01.2022, 19:10, Новости дня
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Вариант коронавируса «омикрон» из-за своей контагиозности может вытеснит «дельту» в России, сообщила в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Мы предполагаем, что, учитывая контагиозность этого штамма, по различным оценкам, она составляет от трех до семи раз, количество (заболевших – прим.ВЗГЛЯД) будет расти, и постепенно, как это и происходит в других странах, штамм «омикрон» вытеснит доминирующий пока на территории РФ штамм «дельта», – цитирует РИА «Новости» Голикову.

Ранее Сергей Собянин заявил об осложнении ситуации с «омикроном» в Москве.

До этого были названы отличительные симптомы омикрон-штамма.

В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости «омикроном» в стране. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что вакцина «Спутник V» нейтрализует новый штамм коронавируса «омикрон». 

Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».

ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий».



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