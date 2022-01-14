 

Стали известны подробности о болезни Нурмагомедова

14.01.2022, 19:10, Новости дня
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Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов болеет коронавирусной инфекцией без осложнений, сообщили в команде атлета.

«Болезнь Хабиба протекает в легкой форме, повышенной температуры и осложнений нет», – цитирует сообщение команды ТАСС.

Напомним, о положительном результате теста на коронавирусную инфекцию у Хабиба Нурмагомедова стало известно в пятницу. Его поместили в карантин в гостиничном номере в Сингапуре, где должен был пройти турнир по смешанным единоборствам One Championship. На турнире планировалось выступление подопечного Нурмагомедова Сайгида Изагахмаева.

Сейчас Нурмагомедову 33 года. В 2020 году в своем последнем поединке он победил американца Джастина Гэтжи, защитил титул чемпиона UFC и заявил о завершении карьеры. На его счету в смешанных единоборствах 29 побед и ни одного поражения.



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