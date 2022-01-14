Пионтковский: В политикуме США – абсолютно проукраинская позиция. Москва переоценила влияние людей, которых считает своими агентами

При этом он отметил, что администрация президента США Джо Байдена расколота из-за вопроса российской агрессии против Украины.

“Вызов автократов Америки – единственный, судьба Китая и Украины, особенно после афганского провала. В Тегеране, Москве, Пекине убеждены, что еще немного и Запад упадет. Они, мол, дойдут до цели, к которой шли несколько веков. Падения Украины и Тайваня будут одновременными событиями. Или не будут. Это понимает самая прогрессивная часть американского политического класса, который в администрации Байдена представляет госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин”, – отметил Пионтковский.

По его словам, люди, которых РФ считает своими агентами, не имеют в США серьезного влияния.

“Если бы не [советник по национальной безопасности президента США Джейк] Салливан, можно было бы говорить о единстве американского политикума. Иногда в деятельности Байдена проявляются действия Салливана. В то же время в политикуме в целом – абсолютно проукраинская позиция. Москва наверняка переоценила влияние людей, которых считает своими агентами. Когда я называю Салливана “агентом Кремля”, это не значит, что он получает за это зарплату”, – подчеркнул Пионтковский.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами”, заявили, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы “будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

Пресс-служба Западного военного округа РФ сообщила 11 января о начале учений на общевойсковых полигонах, расположенных вблизи Украины в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях. Отмечается, что всего в учениях будет задействовано около 300 единиц военной техники.

Сообщение об учениях появилось на следующий день после переговоров США и России в Женеве по требованиям Москвы относительно “гарантий безопасности”. Российскую делегацию возглавлял замминистра иностранных дел Сергей Рябков, делегацию США – замгоссекретаря США Венди Шерман. Переговоры проходили в закрытом формате, они продолжались приблизительно 7,5 часа без учета перерыва на обед.

Американская делегация во время переговоров выдвинула претензии России в связи со стягиванием российских войск к российско-украинской границе. Шерман после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению. Она также сообщила, что российская сторона на переговорах не дала прямого ответа на вопрос, готова ли она к деэскалации ситуации на границе с Украиной.

14 января стало известно, что в России объявили внезапную проверку боеготовности войск.

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