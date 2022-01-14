Холоденко: Женщины, которые принимают предложения стать любовницами, делают это не на благотворительных основаниях

“В апреле 2021 года певица Ани Лорак заявила, что получила от российского продюсера Константина Меладзе предложение личного характера. А вам приходилось консультировать женщин, которые стали жертвами домогательств? Многие артистки признаются, что делали вид, будто бы ничего не происходит”, – спросили у психолога журналисты.

“Вот честно, про многих артисток хочу сказать, что когда люди через 15 лет начинают говорить, что их домогались, – как я к этому отношусь? Женщины, которые принимают предложения стать любовницами, делают это не на благотворительных основаниях. Они хотят что-то получить взамен. Взамен они хотят получить то, то стоит денег. Они дают тело вместо денег, потому что у кого какой ресурс”, – заявила Холоденко.

Психолог подчеркнула, что считает неприемлемой ситуацию, когда “человека загоняют в угол” и у него нет выхода,

“По сути, он попадает в рабство. Вот это для меня категорично негативная ситуация, которую никак оправдать нельзя, и это должно быть наказуемо, – заявила она. – Но если человек идет в мир кино, шоу-бизнеса и пользуется своей молодостью и красотой, понимая, что это один из ресурсов и других пока нет, то потом вспоминать через 15 лет, кто как тебя домогался – ну слушайте, ну давайте я буду обижаться на казино, что проиграла деньги. В принципе, смысл туда заходить? То есть я считаю, что некоторые заявления сейчас стали носить такой больше хайповый характер”.

Эксперт отметила, что лично никаких подробностей ни о ком не знает.

“Но когда женщина через 15–20 лет вспоминает, как ее домогались, – ну отлично, тебя хотели, тебя домогались. Вопрос в том, как это было? Предложение и насилие – разные вещи. Если мужчина проявляет интерес к женщине – это прекрасно. Если женщина имеет возможность ему отказать – это тоже прекрасно. Если женщина соглашается ради выгоды, пользуется всеми бонусами, которые она получает от этого соглашения, а потом рассказывает, какой он подлец, – ну так это тоже какое-то уже какое-то насилие над мужчинами: я тебя использовала, а теперь давай мы тебя обвиним”, – сказала Холоденко.

По словам психолога, порой женщины сами дают мужчинам “недвусмысленные намеки”.

“Хочу сказать, что, к сожалению, так устроено, что всегда как бы мужчина виноват, но, наверное, это не всегда так. Думаю, многие женщины сами провоцируют ситуации, дают недвусмысленные намеки, а потом не хотят отвечать за последствия или пользуются именами известных мужчин”, – подытожила она.

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Контекст:

Холоденко родилась в 1983 году в Черкассах. Широкую популярность получила в 2017 году после участия в проекте “Танцы со звездами” на канале “1+1”.

Холоденко воспитывает сына Лариона (2012) и дочь Вивьен (2019).

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