В Роспотребнадзоре рассказали о новой опасности штамма «омикрон»

Инкубационный период у штамма коронавируса «омикрон» составляет от двух до пяти дней, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, человек, который встречает этот вирус, становится заразным уже в первые сутки, поэтому риск распространения большой, передает ТАСС.

«Человек, который встретился с этим вирусом, становится опасным, заразным уже в первые сутки – до того, как он сам понимает, что недомогает, что он заболел, что он чувствует себя плохо. И в этом высокий риск распространения нового коронавируса, именно «омикрона», – цитирует Попову РИА «Новости».

Она добавила, что вирус быстро размножается на слизистой верхних дыхательных путей, поэтому передается быстрее.

Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».

ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий».