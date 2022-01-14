Названы регионы с самым высоким коллективным иммунитетом к COVID-19

Самый высокий коллективный иммунитет к коронавирусу в РФ зафиксирован на Чукотке и в Белгородской области, сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев на Гайдаровском форуме.

«Лидеры у нас – это Чукотка, почти 100%, и Белгородская область – там уже за 90%», – цитирует РИА «Новости» Гриднева.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что три региона близки к достижению отметки 80% по уровню коллективного иммунитета к коронавирусу: Тыва, Липецкая область и Подмосковье. Уровень 72% и выше показывают Мурманская, Орловская, Калининградская области, Республика Хакасия, Пензенская, Белгородская и Тюменская области

За минувшие сутки в РФ выявили 23 820 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,7 млн случаев заболевания.