 

Глубокий сон улучшает память на лица и имена

14.01.2022, 18:22, Разное
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Многие люди запоминают другого человека, даже если видели его всего один раз. Но бывают случаи, когда мы не можем узнать нового знакомого или вспомнить его имя. 

Ученые из Северо-Западного университета США разобрались, как качество сна влияет на эти свойства памяти. Новое исследование впервые задокументировало влияние реактивации памяти во время сна на запоминание имен и лиц.

Исследование проводилось на 24 участниках в возрасте от 18 до 31 года, которых попросили запомнить лица и имена 40 учеников из гипотетического класса истории Латинской Америки и еще 40 учеников из класса истории Японии.

Когда каждое лицо показывали снова, их просили назвать соответствующее имя. После обучающего упражнения участники вздремнули, а исследователи в это время тщательно контролировали активность их мозга с помощью измерений ЭЭГ (запись электрической активности мозга, снятая электродами на коже головы). 

Когда участники заснули, некоторые из имен стали тихо воспроизводиться через динамик с музыкой, которая ассоциировалась с одним из классов. Потом участники проснулись, и их повторно проверили на распознавание лиц и припоминание имени, которое сопровождало каждое лицо.

Эксперты обнаружили, что память людей значительно улучшилась, когда недавно выученные ассоциации с именами активировались во время сна. Ключом к этому улучшению был непрерывный глубокий сон. Люди, у которых был глубокий непрерывный сон в определенное время звуковых презентаций, вспомнили в среднем на 1,5 имени больше. А для участников исследования с измерениями ЭЭГ, которые указывали на нарушение сна, реактивация памяти не помогала и даже могла быть вредной. 

«Это новое и интересное открытие о сне. Мы уже знаем, что некоторые нарушения сна, такие как апноэ, могут ухудшить память. Наше исследование предлагает потенциальное объяснение этому. Оказывается, что частые нарушения сна ночью могут ухудшать память», — подчеркнул ведущий автор исследования Натан Уитмор.



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