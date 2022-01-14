Вдова Михаила Зеленского впервые рассказала о трагедии в Доминикане: “Врачи не успели”

Сегодня вечером на канале “Россия 1” выйдет специальный выпуск, посвященный памяти телеведущего Михаила Зеленского. Телеведущий скоропостижно скончался 11 января по время отпуска в Доминикане на 47-м году жизни. С ним была его жена Мила Рубинчик, она и стала свидетелем произошедшего. Заключение местных врачей гласит, что причиной смерти стал сердечный приступ, вызванный хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. О последних минутах жизни журналиста Мила рассказала по видеосвязи (ее речь была записана незадолго до вылета из Доминиканской республики):

Это произошло внезапно. У этого нет никакой причины. На территории отеля мы занимались какими-то своими делами. Я была рядом. Это произошло все на глазах. Просто ему стало плохо и состояние все ухудшалось и ухудшалось в течении нескольких минут. Просто дошли с ним до пункта медицинской помощи (в отеле – прим. Авт.) и там это случилось. Прямо на входе. «Скорая» ехала максимально быстро. Никаких промедлений не было нигде. Просто врачи не успели ничего сделать. Они пытались, делали много манипуляций. Я уверена, что сделали все, что могли. Какая причина? Инсульт или инфаркт – она уже роли не играет. Курил – да, влияло ли это на работу сосудов – возможно. В комплексе много что влияло. Думаю, что и работа, которой он занимался она тоже могла влиять. Вы понимаете, что такое работа в прямом эфире – колоссальная нагрузка, поэтому все в комплексе работает. Мне кажется, что он свою работу любил больше, чем себя. Он ей отдавался на 200%…

Также она поблагодарила друзей и коллег Михаила за поддержку:

Вокруг меня такое количество большое людей – это, благодаря Мише, его любили и уважали. Такую колоссальную поддержку мне оказывают. Не дай Бог кому-то оказаться в такой ситуации. Огромное спасибо компании ВГТРК – они на себя взяли такую большую миссию, чтобы все сделать достойно в сложившейся ситуации. Это все позволяет мне держаться. Не знаю, когда конец этому времени…

Также в эфир вошел короткий сюжет об отеле, в котором жили Михаил и Мила. Это семейный отель с большой территорией – к примеру, от пляжа до медпункта идти 15 минут.

По видеосвязи со студией поговорила и первая жена ведущего Ольга. Она сказала, что мать Михаила просто раздавлена случившимся:

Такое горе… Мама фактически потеряла Мишу во второй раз. Он же два раза отмечал день рождения из-за того, что около месяца лежал в коме. То, что из нее вышел — это было чудо, в которое никто не мог поверить. А с родителями он был очень близок.

Ведущие ток-шоу “Прямой эфир” разных лет: Борис Корчевников, Андрей Малахов и Михаил Зеленский

Зеленский начал работать на радиостанции, а позже на телевидении в конце 1990-х годов в Хабаровске (он родился в Москве в семье военнослужащего). Михаил получил известность как ведущий программы “Вести-Москва”, которую вел с 2001 по 2011 год, и ток-шоу “Прямой эфир” на “России 1” (2011-2013 год), а также был ведущим линейного эфира “России-24”. В последние годы Зеленский работал на телеканале “Культура”: в 2015-м снял документальный фильм “Валаам. Остров спасения”, в 2016-м стал ведущим проекта “Билет в Большой”, а с 2017-го был ведущим программы “Новости культуры”.

У Михаила Зеленского осталась вдова – психолог Мила Рубинчик, на которой он был женат с 2018 года, а также две дочери от предыдущего брака – 12-летняя Софья и 8-летняя Полина. Всего журналист был женат трижды: в первом браке со своей одноклассницей Ольгой Дробиной он прожил шесть лет, второй избранницей стала его бывшая партнерша в шоу “Танцы на льду” Елена Грушина. В этом браке Михаил дважды стал отцом. Но в 2014-м супруги приняли решение развестись.

В третий раз ведущий женился лишь в 2018-м. Общих детей у 46-летнего Зеленского и 39-летней Рубинчик нет. После случившегося женщина перестала выходить на связь с подписчиками и удалила все публикации из своего Instagram.

Михаил Зеленский и Мила Рубинчик Михаил Зеленский и Мила Рубинчик Михаил Зеленский и Елена Грушина с дочерьми