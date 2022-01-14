 

“Сбрасываю лишние кг”. Королева эротично покрутила пятой точкой возле паха Тарзана

14.01.2022, 18:02, Новости дня
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“Сбрасываю лишние кг! Шикарный и эффективный метод – танцуй! Всех вас, друзья со Старым Новым годом!” – подписала она публикацию.

Для ролика Королева позировала в черной мини-юбке с бахромой и в черном топе на бретелях.

“У Натальи такая мощная сексуальная энергия. Здорово”, – прокомментировала anna_greeneyed_girl.

“Зажигалка”, – написала awalkingmemes.

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Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

Контекст:

Наташа Королева (настоящая фамилия Порывай) родилась 31 мая 1973 года в Киеве. В 1989 году певица переехала в Москву и начала сотрудничать с композитором Игорем Николаевым. В 1992-м они поженились, а в 2001-м – расстались.

С 2001 года Королева начала жить с Глушко. Официально они оформили отношения в августе 2003 года. За год до этого у пары родился сын Архип, сейчас ему 19 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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