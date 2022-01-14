В Финляндии прокомментировали сообщения о планах вступления в НАТО
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Финляндия не планирует присоединяться к НАТО, сообщил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.
«Финляндия не обсуждает с НАТО вступление в ряды организации, и у нее нет такого проекта в будущем… Политика безопасности Финляндии остается неизменной», – передает его слова РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что Хаависто выступил с таким заявлением после встречи министров иностранных дел Евросоюза во Франции.
Напомним, что в начале января премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна сохраняет возможности подачи заявки на вступление в НАТО.
Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Швеция и Финляндия сами захотят вступить в НАТО, то альянс примет их очень быстро.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что те, кто хочет вступления Финляндии и Швеции в НАТО, не уважают суверенитет этих стран, в отличие от Москвы.
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