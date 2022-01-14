 

В Финляндии прокомментировали сообщения о планах вступления в НАТО

14.01.2022, 17:40, Новости дня
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Финляндия не планирует присоединяться к НАТО, сообщил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.

«Финляндия не обсуждает с НАТО вступление в ряды организации, и у нее нет такого проекта в будущем… Политика безопасности Финляндии остается неизменной», – передает его слова РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что Хаависто выступил с таким заявлением после встречи министров иностранных дел Евросоюза во Франции.

Напомним, что в начале января премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна сохраняет возможности подачи заявки на вступление в НАТО.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Швеция и Финляндия сами захотят вступить в НАТО, то альянс примет их очень быстро.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что те, кто хочет вступления Финляндии и Швеции в НАТО, не уважают суверенитет этих стран, в отличие от Москвы.



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