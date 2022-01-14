В офисе Зеленского заявили о готовности Украины стать членом НАТО

Украина готова вступить в НАТО, считает членство в альянсе вопросом жизни и смерти, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Мы уже абсолютно готовы быть членом НАТО», – сказал Ермак на виртуальном мероприятии в Атлантическом совете, передает РИА «Новости».

По его словам, Киев ждет конкретные требования для членства, отметив, что вступление в НАТО для страны – вопрос жизни и смерти.

Напомним, МИД опубликовал проекты договоров РФ с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и недопустимость присоединения к альянсу Украины.